Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Торпедо
1 - 5 1 5
АхматЗавершен
Ростов
0 - 2 0 2
ФакелЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
АланияЗавершен
Енисей
2 - 1 2 1
КАМАЗЗавершен
Шинник
2 - 1 2 1
ВолгарьЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
НефтехимикЗавершен
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ВелесЗавершен
Краснодар-2
0 - 1 0 1
РубинЗавершен
Балтика
2 - 0 2 0
КубаньЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Сити
2 - 1 2 1
Лидс ЮнайтедЗавершен
Ливерпуль
1 - 0 1 0
БрентфордЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
2 - 0 2 0
ЛациоЗавершен
Рома
0 - 2 0 2
ИнтерЗавершен

Агент Сафонов - о победе "Динамо" над "Химками": поменяйся команды футболками, никто бы не заметил

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный российский агент Алексей Сафонов поделился мыслями по поводу победы Динамо над Химками в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
- Мне не нравится выступление "бело-голубых" в последнее время, команда просто доигрывает сезон. Если бы "Динамо" и "Химки" поменялись футболками, никто и не заметил. После выхода Кутицкого на поле что-то поменялось в лучшую сторону, но в целом сам матч мне не понравился, - приводит мнение Сафонова "Евро-Футбол.Ру".

Сегодня "Динамо" в самой концовке сумело вырвать победу у "Химок" Андрея Талалаева, забив с 11-метрового. Три очка москвичам принес российский центрфорвард Федор Смолов. Эта победа стала первой для динамовцев за три последние туры. Ранее были поражения от "Зенита" (1:3) и "Факела" (0:2). Отметим, что дружина Славиши Йокановича практически тайм играла в большинстве. Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на 6-ю позицию в таблице, опередив "Краснодар", который имеет игру в запасе. Ранее руководство столичного коллектива сообщило о том, что задача на оставшуюся часть сезона – попадание в тройку.


Сафонов Динамо Химки
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
warning symbol Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Селюк: "Зенит" обыграет "Спартак". Латиноамериканцы хотят пораньше уехать в отпуск эксклюзив
Агент Сафонов - о победе "Динамо" над "Химками": поменяйся команды футболками, никто бы не заметил
Тренер "Ростова" Онопко - о поражении от "Факела": не хватило концентрации, спокойствия в работе с мячом 1
Евсеев мощно вернулся в РПЛ и прибил «Ростов». «Зенит» может стать чемпионом уже завтра 2
Байрамян: "Зенит" уже чемпион. А мы будем бороться за призовые места 2
Хаджи: "Спартак" обыграет "Зенит" и не позволит ему стать чемпионом 5 эксклюзив
Врач "Динамо" Родионов: предварительно у Фернандеса повреждение мышц задней поверхности бедра
Булыкин: фактически "Зенит" пару туров назад уже стал чемпионом. В матче со "Спартаком" у него будет ничья эксклюзив
Евсеев: если вторая команда чемпионата не имела моментов у наших ворот, то я считаю, что "Факел" хорошо сыграл 4
Голы Сане и Гнабри помогли "Баварии" обыграть "Вердер" и увеличить отрыв от "Боруссии" Дортмунд до 4 очков
Гол Салаха помог "Ливерпулю" обыграть "Брентфорд" и одержать шестую победу подряд
Лаксальт – об инциденте с Шуниным: после игры у всех горячая кровь! Мы сказали друг другу пару нехороших слов 2
"Зенит" в случае победы над "Спартаком" досрочно станет чемпионом России 19
"Интер" в гостях обыграл "Рому" и одержал пятую победу подряд
"Ростов" дома проиграл "Факелу" и прервал свою 7-матчевую беспроигрышную серию в РПЛ 30