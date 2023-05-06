- Мне не нравится выступление "бело-голубых" в последнее время, команда просто доигрывает сезон. Если бы "Динамо" и "Химки" поменялись футболками, никто и не заметил. После выхода Кутицкого на поле что-то поменялось в лучшую сторону, но в целом сам матч мне не понравился, - приводит мнение Сафонова "Евро-Футбол.Ру".
Сегодня "Динамо" в самой концовке сумело вырвать победу у "Химок" Андрея Талалаева, забив с 11-метрового. Три очка москвичам принес российский центрфорвард Федор Смолов. Эта победа стала первой для динамовцев за три последние туры. Ранее были поражения от "Зенита" (1:3) и "Факела" (0:2). Отметим, что дружина Славиши Йокановича практически тайм играла в большинстве. Благодаря этой победе "Динамо" поднялось на 6-ю позицию в таблице, опередив "Краснодар", который имеет игру в запасе. Ранее руководство столичного коллектива сообщило о том, что задача на оставшуюся часть сезона – попадание в тройку.
Агент Сафонов - о победе "Динамо" над "Химками": поменяйся команды футболками, никто бы не заметил
Известный российский агент Алексей Сафонов поделился мыслями по поводу победы Динамо над Химками в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: "Чемпионат"