Рефери из Сочи помогал на VAR ростовчанин Сергей Иванов.
– Надеюсь, что Кукуян и Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга. При нормальном судействе "Спартак" легко победил бы "Зенит". Парни бились и сделали все для победы, но тяжело играть одиннадцать на тринадцать, – приводит слова Салиховой Metaratings.
7 мая питерский "Зенит" в компенсированное время вырвал победу на своем поле у "Спартака" со счетом 3:2 (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ и обеспечил себе чемпионский титул за 4 тура до конца сезона. Игра на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (2:1) в пользу хозяев. На 13-й минуте голкипер "Спартака" Александр Селихов допустил результативную ошибку. Страж ворот красно-белых получил передачу от защитника Алексиса Дуарте и выбил мяч прямиком в полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо, от которого мяч на 13-й минуте залетел в сетку.
На 33-й минуте нападающий "Спартака" Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счет - 1:1. Спустя 7 минут Клаудиньо ассистировал полузащитнику Андрею Мостовому, который вернул "Зениту" лидерство - 2:1. Гол Мостового стал юбилейным 100-м мячом, забитым "Зенитом" в ворота "Спартака".
Во втором тайме красно-белые остались вдесятером после удаления защитника Алексиса Дуарте за грубый фол против Малкома. Несмотря на это, Квинси Промес сравнял счет на 86-й минуте с пенальти - 2:2. Однако в добавленное время "Зенит" вырвал победу - автором решающего гола стал нападающий "Зенита" Иван Сергеев, вышедший на замену.
Таким образом, "Зенит" обеспечил себе пятый подряд чемпионский титул за 4 тура до финиша сезона РПЛ. Это десятый титул чемпионов России для сине-бело-голубых в истории клуба.
Зарема Салихова: при нормальном судействе "Спартак" легко победил бы "Зенит". Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака", отреагировала на спорные решения бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном в матче 26-го тура РПЛ "Зенит" – "Спартак" (3:2).
Фото: РФС