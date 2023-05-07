Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
0 - 0 0 0
УралЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Зенит
3 - 2 3 2
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
Крылья СоветовЗавершен

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Родина
2 - 1 2 1
УфаЗавершен
Акрон
1 - 0 1 0
Волга УлЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл
0 - 2 0 2
АрсеналЗавершен
Вест Хэм
1 - 0 1 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
0 - 2 0 2
ЮвентусЗавершен
Наполи
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
6 - 0 6 0
ВольфсбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Труа
0 - 2 0 2
ПСЖ2 тайм

Зарема Салихова: при нормальном судействе "Спартак" легко победил бы "Зенит". Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака", отреагировала на спорные решения бригады арбитров во главе с Павлом Кукуяном в матче 26-го тура РПЛ "Зенит" – "Спартак" (3:2).
Фото: РФС
Рефери из Сочи помогал на VAR ростовчанин Сергей Иванов.

– Надеюсь, что Кукуян и Иванов тоже получат медали и звания почетного гражданина города Санкт-Петербурга. При нормальном судействе "Спартак" легко победил бы "Зенит". Парни бились и сделали все для победы, но тяжело играть одиннадцать на тринадцать, – приводит слова Салиховой Metaratings.

7 мая питерский "Зенит" в компенсированное время вырвал победу на своем поле у "Спартака" со счетом 3:2 (2:1) в рамках 26-го тура РПЛ и обеспечил себе чемпионский титул за 4 тура до конца сезона. Игра на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:2 (2:1) в пользу хозяев. На 13-й минуте голкипер "Спартака" Александр Селихов допустил результативную ошибку. Страж ворот красно-белых получил передачу от защитника Алексиса Дуарте и выбил мяч прямиком в полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо, от которого мяч на 13-й минуте залетел в сетку.

На 33-й минуте нападающий "Спартака" Кейта Бальде замкнул передачу Квинси Промеса и сравнял счет - 1:1. Спустя 7 минут Клаудиньо ассистировал полузащитнику Андрею Мостовому, который вернул "Зениту" лидерство - 2:1. Гол Мостового стал юбилейным 100-м мячом, забитым "Зенитом" в ворота "Спартака".

Во втором тайме красно-белые остались вдесятером после удаления защитника Алексиса Дуарте за грубый фол против Малкома. Несмотря на это, Квинси Промес сравнял счет на 86-й минуте с пенальти - 2:2. Однако в добавленное время "Зенит" вырвал победу - автором решающего гола стал нападающий "Зенита" Иван Сергеев, вышедший на замену.

Таким образом, "Зенит" обеспечил себе пятый подряд чемпионский титул за 4 тура до финиша сезона РПЛ. Это десятый титул чемпионов России для сине-бело-голубых в истории клуба.


Салихова Спартак Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Экс-рефери Федотов: судья правильно не назначил пенальти в ворота "Зенита" в игре со "Спартаком"
Андрей Мостовой: это нереальные эмоции. Как будто Евро-2008 снова был
Ивич – о волевой победе над "Крыльями": тяжело проводить 3-й матч за неделю. У нас нет ряда игроков, ротация ограничена
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Вест Хэму" и упустил шанс подняться на третье место в АПЛ
Малком – о важности гонки бомбардиров РПЛ: уже ничего не важно. Я добился в сезоне того, чего хотел – стал чемпионом 1
Кузяев, Кержаков, Ерохин и Барриос - пятикратные чемпионы РПЛ подряд
Нападающий "Зенита" Сергеев – о жалобе "Спартака" на судейство в ЭСК РФС: а мы не будем подавать. Мы победили 1
"Спартак" не может победить "Зенит" в Петербурге 11 лет и 14 матчей подряд 1
Зарема Салихова: при нормальном судействе "Спартак" легко победил бы "Зенит". Надеюсь, Кукуян и Иванов получат медали 14
Чистяков: пятое чемпионство ощущается так же, как и четыре предыдущие. Прикольные ощущения
Канчельскис: Дуарте сумасшедший, откуда они взяли такого? Видимо, в Парагвае учат делать такие подкаты, это нонсенс!
Колосков: о судействе надо забыть на время и поздравить "Зенит" с чемпионством
Зарема – о судье VAR Иванове: мнение о нем матч с "Зенитом" не изменил, а лишь, наоборот, подкрепил 11
Джикия - об ошибке Селихова в матче "Спартака" с "Зенитом": конечно, мы его поддержали. Ошибки свойственны всем - и мне 1
Ренан, Родригао, Мантуан, Кассьерра и Бакаев впервые в составе "Зенита" стали чемпионами РПЛ