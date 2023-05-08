– Думаю, если взять соотношение российских игроков и легионеров, то оно соответствует необходимому балансу. И в "Зените" есть наши футболисты хорошего уровня. До последнего года это Артем Дзюба, а сейчас – Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Иван Сергеев и так далее.
И такой успешный симбиоз легионеров и россиян всегда будет давать результат. А если идет перебор в одну или другую сторону, то это, как правило, отрицательно действует на результат. Считаю, что в "Зените" этот баланс найден, – приводит слова Газзаева "РИА Новости".
7 мая "Зенит" на своем поле досрочно оформил пятый подряд чемпионский титул, обыграв в большинстве московский "Спартак" в рамках двадцать шестого тура Российской Премьер-Лиги. Хозяева вырвали победу на стадионе "Газпром Арена" в компенсированное время со счетом 3:2. Автором решающего гола стал нападающий Иван Сергеев.
В первом тайме сине-бело-голубым удалось соорудить два мяча усилиями натурализованный хавбек Клаудиньо, который сначала сам воспользовался грубой ошибкой вратаря "Спартака" Александра Селихова, а во втором случае ассистировав полузащитнику Андрею Мостовому. На 76-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника из Парагвая Алексиса Дуарте. 22-летний легионер красно-белых грубо подкатился под Малкома.
Этот результат позволил "Зениту" оторваться от конкурентов на недосягаемые 13 очков за 4 тура до конца сезона и досрочно завоевать золотые медали. "Спартак" с 49 баллами переместился на четвертое место в таблице РПЛ.
Газзаев: в "Зените" найден успешный симбиоз легионеров и россиян, который всегда будет давать результат
Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на пятый подряд чемпионский титул "Зенита" после победы над "Спартаком" (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"