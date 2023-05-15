- Почему "Зенит" незаслуженно выиграл чемпионат? С таким составом, с такой игрой они логично выиграли. Люди играют, показывают уровень, делают свое дело, несмотря на то, что четыре предыдущих чемпионата выиграли. Не от "Зенита" зависит, что на решающем отрезке их конкуренты проигрывают. Какие тут могут быть претензии к ним?
"Зенит" в пятый раз подряд выиграл чемпионат России. Санкт-петербургская команда завоевала титул досрочно, обыграв московский "Спартак" на своем поле в 26-м туре (3:2). После следующего матча РПЛ с "Краснодаром" (2:2) игроки и тренерский штаб "Зенита" получили кубок и золотые медали за победу в чемпионате. Петербуржцы провели чемпионский парад по улицам Санкт-Петербурга. ЦСКА, идущий сейчас на втором месте в турнирной таблице, отстал от "Зенита" на 11 очков. "Ростов" и "Спартак", занимающие третье и четвертое места соответственно - на 15.
Источник: "Матч ТВ"
Бевеев: не от "Зенита" зависит, что на решающем отрезке их конкуренты проигрывают. Какие могут быть претензии к ним?
Защитник "Урала" Мингиян Бевеев заявил, что "Зенит" заслуженно выиграл чемпионат России в текущем сезоне.
Фото: ФК "Урал"