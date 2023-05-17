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Агент: Кравцов доволен своим положением в "Сочи". Тренерские перестановки никак не повлияют на его будущее

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Футбольный агент хавбека "Сочи" Кирилла Кравцова Андрей Талаев поделился информацией о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Сочи"
"Покинет ли Кирилл "Сочи"? Предложения, может, и есть, но он только сейчас стал игроком основы, выходит и приносит пользу. Зачем ему куда-то уходить? Вопрос сейчас так вообще не стоит. Он доволен своим положением в команде. Тренерские перестановки никак не повлияют на его будущее", - цитирует агента "РБ Спорт".

Кирилл Кравцов, выступающий на позиции опорного полузащитника, перебрался в "Сочи" из "Зенита" летом прошлого года. Контракт с российским футболистом подписан до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне на его счету 26 матчей за "барсов" во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу. В июне футболисту исполнится 21 год.

"Сочи" по итогам 27 туров занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В их копилке 37 набранных очков.


Кравцов Сочи
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