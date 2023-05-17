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Словенский защитник Дркушич: на данный момент я футболист "Сочи", посмотрим, что будет дальше

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Словенский футболист "Сочи" Ваня Дркушич высказался по поводу своего будущего в южном клубе.
Фото: "Чемпионат"
- Мое будущее? На данный момент я футболист "Сочи", сейчас я сфокусирован на трех оставшихся матчах моей команды. Хочу сделать все, чтобы помочь "Сочи", а также попасть в сборную на матчи Лиги наций. А что будет дальше – посмотрим, никогда не знаешь, что произойдет, - приводит комментарий Дркушича "РБ Спорт".

Словенец Ваня Дркушич перебрался в "Сочи" зимой 2022 года. Футболист провел в футболке южан 40 игр. За этот отрезок Ваня сумел забить 2 гола и оформить 2 голевых паса. В этом сезоне Дркушич является стабильным игроком основы "Сочи". За "барсов" он сыграл в 29 (2440 минут игрового времани) встречах, набрав 2+2 по системе гол плюс пас. Контракт словенца с "Сочи" рассчитан до конца июня 2025 года. Он имеет на своем счету 1 матч за сборную Словении.

"Сочи" за три тура до конца РПЛ уже не решает никаких задач и готовится к следующему сезону. Команда располагается на 9-й позиции и опережает "Локомотив", идущий на строчку ниже, на 1 турнирный балл. В следующем туре дружина Дмитрия Хохлова встретится с "Пари НН".


Дркушич Сочи
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