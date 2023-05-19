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Андрей Мостовой: очень хочется попасть в одну из ведущих лиг

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Российский футболист "Зенита" Андрей Мостовой рассказал о том, что хотел бы перейти в команду европейской лиги.
Фото: РИА Новости
- Есть в мыслях мечта о переходе в европейский топ-клуб? Самой собой, очень хочется попасть в одну из ведущих лиг. В детстве у меня была мечта сыграть в Лиге чемпионов, и я ее исполнил. Теперь же хочу сделать следующий шаг, - приводит слова Мостового "Российская газета".

В 34 поединках текущего сезона (1760 минут игрового времени) в майке невского коллектива Андрей Мостовой сумел забить 8 голов, а также записал на свой счет 5 голевых пасов. Это лучший сезон для россиянина по голевым действиям. С "Зенитом" Мостовой выиграл уже свое 3-е чемпионство. Контракт Андрея с коллективом с берегов Невы рассчитан до конца июня 2024 года. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что ряд итальянских клубов хотел бы видеть Мостового в своих командах. Всего за свою карьеру уроженец Омска провел 262 игры. В них он сумел забить 40 голов и отдать 26 ассистов. Также в активе Мостового 1 забитый мяч в 13 матчах за сборную России.


Мостовой Ан Зенит
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