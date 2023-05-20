- Нам нужно было забирать очки. Все прекрасно видели, что мы не заслуживали поражения. У нас были очень хорошие моменты во втором тайме. Чуть-чуть нам не повезло, наша реализация нас подвела сегодня. Они воспользовались индивидуальным мастерством Миранчука, который сделал матч.
"Факел" уступил на выезде московскому "Локомотиву" в матче 28-го тура чемпионата России со счетом 1:0. Победу столичной команде обеспечил забитый на 87-й минуте гол хавбека "железнодорожников" Антона Миранчука. После этого поражения воронежский коллектив остался на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ. Уже по итогам этого тура воронежцы могут опуститься в зону стыковых матчей, если "Крылья Советов" наберут три очка в игре против "Урала".
Источник: "Матч ТВ"
Квеквескири: "Факел" не заслуживал сегодня поражения. Наша реализация нас подвела
Хавбек "Факела" Ираклий Квеквескири считает, что воронежцы не заслуживали поражения от "Локомотива" в 28?м туре РПЛ (1:0).
Фото: ФК "Факел"