- Перед матчем с ЦСКА Бальде чувствует себя хорошо. Он очень счастлив и целеустремлен. Я попросил его забить гол в матче против ЦСКА. Давайте надеяться, что у него получится, - приводит комментарий агента Metaratings.ru.
Сегодня "Спартак" на своей домашней арене примет принципиального соперника ЦСКА. Для сенегальского центрфорварда Кейта Бальде, который присоединился к красно-белому коллективу только минувшим летом, это дерби станет первым. В этом сезоне сенегалец провел в майке столичного коллектива 13 игр. В них он сумел забить 4 гола и приплюсовать еще 1 голевой пас. Примечательно, что Бальде уже отмечался голом в другом принципиальном противостоянии. Он поражал ворота "Зенита" из Санкт-Петербурга (2:3). "Спартак" располагается на 4-й строчке и пытается вести борьбу за серебро с Ростовом и ЦСКА. Помимо, игры с ЦСКА, Спартак сыграет с "Пари НН" и "Крыльями Советов".
Агент: попросил Бальде забить гол в матче против ЦСКА
Агент сенегальского форварда Кейта Бальде рассказал о состоянии футболиста перед дерби с ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"