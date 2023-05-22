- Эпизод с жестом Соболева будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, Роша и представители клубов. Эпизод стоит в повестке дня рассмотрения на заседании КДК.
Отметим, что по протоколу матча Роша получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибун и ассистента судьи. Соболев, который начал конфликт, схватил себя за половой орган и продемонстрировал это Роше. Судьи квалифицировали это как оскорбительный жест в адрес соперника. Обоим футболистам грозит длительная дисквалификация. Известный комментатор Константин Генич призвал дисквалифицировать Соболева на долгий срок.
Источник: "Чемпионат"
Соболев и Роша вызваны в КДК РФС после удалений в матче "Спартак" - ЦСКА
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшее заседание комитета были вызваны нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша после очного матча в 28-м туре РПЛ (2:1).
Фото: "Матч ТВ"