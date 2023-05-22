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Соболев и Роша вызваны в КДК РФС после удалений в матче "Спартак" - ЦСКА

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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшее заседание комитета были вызваны нападающий "Спартака" Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша после очного матча в 28-м туре РПЛ (2:1).
Фото: "Матч ТВ"
- Эпизод с жестом Соболева будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, Роша и представители клубов. Эпизод стоит в повестке дня рассмотрения на заседании КДК.

Отметим, что по протоколу матча Роша получил красную карточку за оскорбительный жест в адрес трибун и ассистента судьи. Соболев, который начал конфликт, схватил себя за половой орган и продемонстрировал это Роше. Судьи квалифицировали это как оскорбительный жест в адрес соперника. Обоим футболистам грозит длительная дисквалификация. Известный комментатор Константин Генич призвал дисквалифицировать Соболева на долгий срок.

Источник: "Чемпионат"


Роша ЦСКА Соболев Спартак КДК Григорьянц
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