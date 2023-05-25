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Адвокат Жорин – о Сафонове: впечатление, что футболистов учат не только играть, но и находить жен и разводиться с ними

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Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы медиаперсон, прокомментировал резонансное заявление экс-супруги вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"
Анастасия Казачек, бывшая жена стража ворот "Краснодара" и национальной сборной России Матвея Сафонова, заявила, что футболист намерен отобрать у нее двухлетнюю дочь Майю и взыскать алименты в размере 13 386 рублей ежемесячно. При этом зарплата самого голкипера составляет порядка 150 млн рублей в год.

– Мне кажется, это классическая футбольная история. Такое впечатление, что футболистов в секциях учат не только как играть, но и как находить жен и как разводиться с ними. Все эти истории как под копирку. Если бывшая жена Сафонова не стоит на учете в наркодиспансере или психоневрологическом диспансере и если она не применяла насилие по отношению к ребенку, то с точки зрения закона и судебной практики отобрать у нее ребенка невозможно.

Но при этом, совершенно очевидно, что данный футболист, скорее всего, попробует это сделать. Причем мотивация, скорее всего, будет исходить не из интересов ребенка, а для того, чтобы не платить алименты, ведь они будут очень большими, если юристы этой девушки компетентно подойдут к этому вопросу. Шансы отобрать ребенка у Сафонова практически нулевые.

Если подводить итоги, то думаю, что ребенок останется с матерью, с отца будут взысканы алименты, какое-то время он будет пытаться минимизировать свои потери, а потом они о чем-то договорятся и будут вместе заниматься судьбой своего ребенка, – приводит слова Жорина "РБ Спорт".

Ранее экс-жена Матвея Сафонова обвинила футболиста "Краснодара" в том, что он хочет отобрать у нее 2-летнюю дочь. По словам Анастасии Казачек, игрок сборной России уже обратился в суд, чтобы забрать дочь в собственный дом и взыскать со своей бывшей супруги алименты. Сам Матвей никак не комментировал слова Казачек.

На текущий момент времени Сафонов, являющийся воспитанником "Краснодара", выступает за "быков". Его действующий контракт с командой Сергея Галицкого рассчитан до июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата России по футболу Матвей принял участие в 26-ти матчах, отстояв в 7-ми из них на ноль.

В ближайшем туре "Краснодар" на своем поле примет московский ЦСКА. Эта игра пройдет в рамках предпоследнего, 29-го тура чемпионата России.


Краснодар Сафонов
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