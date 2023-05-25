– Галактионов – единственный из молодых тренеров, который взял на себя не только обузу, но и смелость взять в команду горластого, неуравновешенного характером футболиста, но прекрасного человека в плане футбольной игры. Дзюба может принести пользу любой команде просто даже своим присутствием на футбольном поле. Я недолюбливаю его агрессивное отношение к тренерскому составу и так далее. Но он великий российский футболист среди наших центральных нападающих, это 100%, – приводит слова Кавазашвили "Матч ТВ".
25 мая "Локомотив" официально объявил на своих ресурсах о продлении контракта с форвардом Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и включает опцию пролонгирования еще на год. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что зарплата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 млн рублей в месяц плюс бонусы.
На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России.
Кавазашвили – о Дзюбе: смелость Галактионова – взять в "Локомотив" горластого, неуравновешенного характером футболиста
Ветеран "Спартака" Анзор Кавазашвили отреагировал на решение "Локомотива" продлить контракт с нападающим Артемом Дзюбой до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.
Фото: ФК "Локомотив"