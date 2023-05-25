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Колосков: Дзюба – не лучший и даже не один из лучших нападающих РПЛ. Игра у него идет все реже и реже

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на решение "Локомотива" продлить контракт с 34-летним нападающим Артемом Дзюбой.
Фото: ФК "Локомотив"
– Могу ли назвать Дзюбу лучшим нападающим РПЛ? Конечно, нет. Он не лучший и даже не один из лучших. Просто нападающий, и все. Без всяких эпитетов, похвал и недооценок. Когда у него идет игра, за ним приятно наблюдать, но это случается все реже и реже. Назвать его лучшим или одним из лучших у меня язык не повернется.

Для руководства "Локомотива" это решение логично и закономерно. Дзюба там ничего не испортил. Наоборот, в команде появился форвард, на которого можно играть, но в клубе есть проблемы со всеми линиями, – приводит слова Колоскова "Евро-Футбол.Ру".

Сегодня, 25 мая, столичный "Локомотив" официально анонсировал пролонгацию сотрудничества с нападающим Артемом Дзюбой. Новое соглашение подписано по схеме "1+1". Новый трудовой договор между 34-летним форвардом и "железнодорожниками" будет действовать до конца сезона-2023/24 и предусматривает возможность продления еще на год. Ранее журналист Иван Карпов поделился, что заработная плата Дзюбы по новому трудовому соглашению составит 10 миллионов рублей в месяц плюс бонусы.

На весеннем отрезке сезона Дзюба наколотил восемь голов в девяти матчах РПЛ и отдал в них четыре результативных паса. По итогам марта форвард красно-зеленых удостоился звания лучшему игроку месяца в чемпионате России. "Локомотив" с приходом Дзюбы поднялся из зоны стыковых игр на девятое место в таблице Российской Премьер-Лиги. В ближайшем туре команда Михаила Галактионова 28 мая на выезде сыграет с "Динамо".


Локомотив Колосков Дзюба
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