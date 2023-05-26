"Очень много пишут, опровергать постоянно это не хочется. Мы ничего не получали. Не хочется постоянно комментировать вбросы", - цитирует Рубашко "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах левого защитника "Сочи" Артема Макарчука заинтересованы "Зенит", ЦСКА и "Спартак".
27-летний россиянин выступает за сочинский клуб с февраля 2022 года, перебравшись из "Балтики". Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. В этом сезоне Макарчук принял участие в 33 встречах за сочинцев во всех турнирах, в которых отличился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами.
"Сочи" опроверг информацию об интересе к Макарчуку со стороны "Спартака" и "Зенита"
Гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко опроверг информацию об интересе к защитнику Артему Макарчуку со стороны топ-клубов РПЛ.
Фото: ФК "Сочи"