– "Локомотив" немного подрастерял запал с потерей Дзюбы. Последние игры дались нелегко, хотя соперники были ниже классом. У "Динамо", несмотря на серию неудач, состав вполне крепкий, чтобы на своем поле дать бой любому. В прошлом туре динамовцы как раз и подняли себе настроение крупной победой, наверняка снова почувствовали уверенность. К тому же есть еще шансы даже на 4-ю строчку, тогда как у "Локо" уже все понятно — из середины таблицы они никуда не денутся. Если все взвесить, то игра должна получиться равной — "Локомотив" сильнее, но есть ключевые потери и ниже мотивация, – передает слова Тихонова Metaratings.
Игра 29-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими "Динамо" и "Локомотивом" состоится сегодня, 28 мая. Она будет проведена на стадионе "ВТБ-Арена". Стартовый свисток в предстоящем дерби запланирован на 16:30 по столичному времени.
"Динамо" в предыдущем матче сумело разгромить московское "Торпедо" со счетом 3:0. После 28 матчей на счету бело-голубых 45 набранных баллов. Они располагаются на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" в 28-м туре отечественного первенства смог переиграть воронежский "Факел" со счетом 1:0. Благодаря той виктории "железнодорожники" заработали 39 очков. Сейчас они пребывают на 9-й строчке в таблице РПЛ.
Тихонов – об игре "Динамо" – "Локомотив": "железнодорожники" сильнее, но у них есть потери и ниже мотивация
Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов поделился мыслями о предстоящем поединке 29-го тура чемпионата России между столичными "Динамо" и "Локомотивом".
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