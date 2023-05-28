- Малком очень счастлив вызову в сборную Бразилии. Это большая честь для него. Он давно заслужил этот вызов! – приводит комментарий агента Sport24.
Сегодня стало известно, что Малком вызван в сборную Бразилии. Он получил свой первый вызов с сентября 2021 года. Наставники южноамериканской команды не могли не заметить игру российского бразильца за "Зенит". В этом сезоне футболист провел в сине-бело-голубой майке 33 поединка. За этот отрезок Малком записал на свой счет 26 голов и 9 ассистентских действий. Отметим, что пока у зенитовца нет официальных игр за сборную Бразилии. При этом бразилец помог своей сборной на Олимпийских играх в Токио. Его гол в финале турнира принес Бразилии золотые медали в игре с Испанией (2:1).
Агент: Малком давно заслужил вызов в сборную Бразилии
Агент бразильского футболиста "Зенита" Малкома Луис Фернандо Гарсия рассказал о реакции игрока на вызов в сборную Бразилии.
Фото: ФК "Зенит"