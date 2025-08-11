"Известно, что перед "Зенитом" всегда стоят глобальные задачи. И со всем уважением к Семаку, наверное, дадут еще какое-то время, но нужно что-то исправлять. И могут уже не посмотреть, что было шесть чемпионств. Пока ждут, но игры и результата нет, так что в совокупности это может привести к отставке", - цитирует Колыванова "РБ Спорт".
В 4 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на выезде уступил грозненскому "Ахмату" со счетом 0:1. После 4 сыгранных туров петербуржцы с 5 набранными очками располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата. В 5 туре чемпионата России команда Сергея Семака сыграет на выезде с московским "Спартаком", который набрал 4 балла в 4 стартовых турах.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата России. До этого команда Сергея Семака становилась чемпионом страны шесть лет кряду.
Колыванов высказался о возможной отставке Семака из "Зенита"
Российский тренер Игорь Колыванов высказался о возможной отставке Сергея Семака с поста главного тренера "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"