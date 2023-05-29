- У вылета "Химок" и "Торпедо" есть схожие причины. Но сейчас я их озвучивать не буду. Думаю, это не в моей компетенции. Дело в частой смене тренеров и руководства? Можно и так сказать. Много изменений в клубах. Возможно, это как-то повлияло, - приводит мнение Кухарчука Sport24.
В этом сезоне 32-летний россиянин Илья Кухарчук, играющий на позиции атакующего хавбека, в этом сезоне представлял цвета двух коллективов - "Химок" и "Торпедо". В черно-белой майке Илья сыграл всего 10 игр, в которых сумел забить 1 гол и отдать 1 голевой пас. В составе "Химок" Кухарчук оформил 2+1 по системе гол плюс пас в 10 встречах. Примечательно, что "Химки" и "Торпедо" официально вылетели из РПЛ и проведут следующий сезон в Первой лиге. Трудовое соглашение Кухарчука с автозаводцами рассчитано до конца июня 2024 года. В последнем туре "Торпедо" сыграет с "Локомотивом".
Кухарчук: у вылета "Химок" и "Торпедо" есть схожие причины
Российский футболист "Торпедо" Илья Кухарчук поделился своими мыслями по поводу вылета из РПЛ автозаводцев и "Химок".
Фото: "Чемпионат"