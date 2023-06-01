Матчи Скрыть

Капитан "Торпедо" Самсонов: мы вернемся!

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Капитан и защитник столичного "Торпедо" Артем Самсонов пообещал, что команда вернется в РПЛ спустя один сезон.
Фото: ФК "Торпедо"
"Готовы ли мы вернуться в РПЛ в следующем сезоне? Мы будем стараться. Думаю, такого состава, наверное, не будет - у многих контракты кончаются. Будет усиление, наверное. Готов ли я пообещать возвращение в РПЛ? Да, один раз не сбылось. Один раз. Мы вернемся!" - цитирует Самсонова "РБ Спорт".

Московское "Торпедо" досрочно вылетело из российской Премьер-лиги, заняв в турнирной таблице последнее место. По итогам 29 прошедших туров в копилке столичной команды всего 13 набранных очков. За весь сезон "Торпедо" одержало три победы, четыре раза сыграло вничью и потерпело 22 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 21:58. Будущий сезон "автозаводцы" проведут в Первой лиге.


Торпедо Самсонов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Дзюба: если бы мы на хоккейной площадке столкнулись, Овечкин бы меня прибил, но футбольная - это моя территория
Экс-полузащитник "Наполи" и сборной Словакии Гамшик объявил о завершении игровой карьеры
"СЭ": Лунев тренируется на базе "Зенита"
ЦСКА, «Спартак» и «Ростов» бьются за медали, волжане и «Факел» хотят выжить без стыков. Все интриги последнего тура РПЛ
Защитник "Краснодара" Сорокин может покинуть клуб в это межсезонье
Агент Липпи: Марчелло в 2011 году мог возглавить "Спартак"
Капитан "Торпедо" Самсонов: мы вернемся! 1
Чалов: в случае победы в Кубке России и 2 места в РПЛ сезон для ЦСКА можно будет назвать не успешным, но качественным 1
Советник по спортивным вопросам "Ахмата": не желаем расставаться с Конате
Полузащитник "Локомотива" Карпукас: Дзюба все время говорит, своим авторитетом может и "напихать"
Хавбек "Акрона" Салтыков – о победном голе "Спартаку": бежишь и не понимаешь, что произошло. Не знал, как праздновать
Крымский "Севастополь" получил аттестат ФНЛ для выступления в дивизионе Б Второй лиги 7
Кавазашвили: таким тренерам, как Осинькин, надо надо присуждать золотую ветвь
Экс-главный тренер ЦСКА и "Рубина" Слуцкий может возглавить "Динамо" 13
Вратарь "Севильи" Буну – о двух отбитых пенальти: понимал, что нужно быть очень спокойным, чтобы справиться с ними