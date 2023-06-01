"Готовы ли мы вернуться в РПЛ в следующем сезоне? Мы будем стараться. Думаю, такого состава, наверное, не будет - у многих контракты кончаются. Будет усиление, наверное. Готов ли я пообещать возвращение в РПЛ? Да, один раз не сбылось. Один раз. Мы вернемся!" - цитирует Самсонова "РБ Спорт".
Московское "Торпедо" досрочно вылетело из российской Премьер-лиги, заняв в турнирной таблице последнее место. По итогам 29 прошедших туров в копилке столичной команды всего 13 набранных очков. За весь сезон "Торпедо" одержало три победы, четыре раза сыграло вничью и потерпело 22 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составила 21:58. Будущий сезон "автозаводцы" проведут в Первой лиге.
Капитан "Торпедо" Самсонов: мы вернемся!
Капитан и защитник столичного "Торпедо" Артем Самсонов пообещал, что команда вернется в РПЛ спустя один сезон.
Фото: ФК "Торпедо"