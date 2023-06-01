Президент "Оренбурга" – о подписании Муро: мы близки к этому. Процесс еще идет

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на известие о том, что его клуб заключил контракт с аргентинцем Томасом Муро из "Химнасии".

Фото: ФК "Оренбург"





Ранее инсайдер Сесар Луис Мело заявил о том, что "Оренбург" уже подписал соглашение с 21-летним аргентинцем Томасом Муро. Журналист сообщал, что российский клуб заключил контракт с полузащитником "Химнасии" до лета 2026 года.



В текущем сезоне Томас Муро принял участие в 9-ти матчах чемпионата Аргентины по футболу. Центральный полузащитник отметился лишь одной голевой передачей. Отметим, что действующее соглашение игрока с "Химнасией" рассчитано до декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Муро в 400 тысяч евро. – Мы близки к тому, чтобы подписать контракт с Муро. Сам процесс еще идет. Но на этом пути могут быть разные ситуации. Ему еще нужно пройти все медобследования. Если все успешно пойдет, то мы к концу следующей недели можем дать точную информацию. Сейчас нет смысла преждевременно объявлять об этом. Когда решится, тогда и появится от нас официальная информация, – передает слова Еремякина Sport24 Ранее инсайдер Сесар Луис Мело заявил о том, что "Оренбург" уже подписал соглашение с 21-летним аргентинцем Томасом Муро. Журналист сообщал, что российский клуб заключил контракт с полузащитником "Химнасии" до лета 2026 года.В текущем сезоне Томас Муро принял участие в 9-ти матчах чемпионата Аргентины по футболу. Центральный полузащитник отметился лишь одной голевой передачей. Отметим, что действующее соглашение игрока с "Химнасией" рассчитано до декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Муро в 400 тысяч евро.