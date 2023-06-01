Матчи Скрыть

Президент "Оренбурга" – о подписании Муро: мы близки к этому. Процесс еще идет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин отреагировал на известие о том, что его клуб заключил контракт с аргентинцем Томасом Муро из "Химнасии".
Фото: ФК "Оренбург"
– Мы близки к тому, чтобы подписать контракт с Муро. Сам процесс еще идет. Но на этом пути могут быть разные ситуации. Ему еще нужно пройти все медобследования. Если все успешно пойдет, то мы к концу следующей недели можем дать точную информацию. Сейчас нет смысла преждевременно объявлять об этом. Когда решится, тогда и появится от нас официальная информация, – передает слова Еремякина Sport24.

Ранее инсайдер Сесар Луис Мело заявил о том, что "Оренбург" уже подписал соглашение с 21-летним аргентинцем Томасом Муро. Журналист сообщал, что российский клуб заключил контракт с полузащитником "Химнасии" до лета 2026 года.

В текущем сезоне Томас Муро принял участие в 9-ти матчах чемпионата Аргентины по футболу. Центральный полузащитник отметился лишь одной голевой передачей. Отметим, что действующее соглашение игрока с "Химнасией" рассчитано до декабря 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Муро в 400 тысяч евро.


Оренбург Еремякин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Calciomercato: "Наполи" и Кварацхелия согласовали условия нового контракта
Селюк: продление со Смоловым – самая большая ошибка "Динамо. Он не нужен команде
ЭСК: Левников правильно удалил защитника "Краснодара" Литвинова в игре 29-го тура РПЛ с ЦСКА 1
Президент "Оренбурга" – о подписании Муро: мы близки к этому. Процесс еще идет
Бензема – на вопрос об уходе из "Реала": говорят об этом только в интернете
"ПСЖ" опроверг информацию о том, что матч с "Клермоном" станет последним для Месси в футболке парижан
"Спартак" – самый убыточный клуб РПЛ по итогам сезона-2022/23, "Зенит" – в топ-3 самых прибыльных команд 7
Канчельскис – об обвинениях Промеса: может быть, подстава. Пусть сначала разберутся правоохранительные органы
Легионеры "Спартака" Дуарте, Николсон и Мартинс вызваны в национальные сборные на июньские матчи
Sportbladet: главный тренер "Црвены Звезды" Милоевич подписал контракт с "Аль-Васлом" из ОАЭ и не возглавит "Динамо"
Журналист Мело: "Оренбург" подписал контракт с аргентинским полузащитником "Химнасии" Муро до конца сезона-2025/26
Участие в ретро-матче между сборной России и "Зенитом" образца 2008 года подтвердили 11 футболистов. Аршавин не сыграет
Нападающий ЦСКА Чалов: думаю, "Лужники" не будут заполнены на Суперфинале Кубка России
Червиченко – о Квинси Промесе: статья ужасная. Лучше в "Спартаке" на свободе, чем в Нидерландах в хорошей тюрьме 1
Новым главным тренером "Динамо" может стать наставник "Црвены Звезды" Милоевич 1