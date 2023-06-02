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Агент Барбоза – о будущем Малкома: скорее всего, летом он окажется в Европе

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Популярный футбольный агент Паулу Барбоза поделился мыслями о будущем нападающего петербургского "Зенита" и сборной Бразилии Малкома.
Фото: "Чемпионат"
– Нужно признать, что Малком провел очень сильный сезон в РПЛ. В этом году он показал, что является топ-футболистом. У него есть качество. Скорее всего, этим летом он уедет в Европу. Посмотрим, где он окажется в новом сезоне. Не нужно забывать, что предложение должно устраивать и "Зенит". Просто так его никто не отпустит, — передает слова Барбозы "РБ Спорт".

В текущем сезоне 26-летний Малком принял участие в 33-х поединках в составе петербургского "Зенита". Нападающий сборной Бразилии сумел записать на свой счет 26 забитых мячей и 9 результативных передач. В настоящий момент времени Малком лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России. Южноамериканский футболист отметился 23-мя голами в 27-ми матчах РПЛ.

Малком оказался в стане сине-бело-голубых в 2019 году. Его актуальное соглашение с "Зенитом" действует до июня 2027 года. При этом к бразильцу, который в этом сезоне помог петербургскому клубу в 5-й раз подряд завоевать золотые медали чемпионата России, есть серьезный интерес со стороны различных европейских команд. К таковым относятся французский "ПСЖ", английские "Арсенал" и "Ньюкасл". Сам игрок коллектива с берегов Невы признавался, что он хотел бы отработать свое соглашение с "Зенитом" до конца. Однако в то же время Малком никогда не скрывал, что он мечтает на постоянной основе выступать в Лиге чемпионов УЕФА.


Зенит Малком
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