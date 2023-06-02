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Самолет с футболистами "Спартака" попал в грозу перед посадкой в аэропорту под Самарой

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Авиаборт, на котором "Спартак" добирался в Самару на выездной матч заключительного тура РПЛ с "Крыльями Советов", попал в сильную грозу перед посадкой в аэропорту "Курумоч" неподалеку от Самары.
Фото: ФК "Спартак"
Несмотря на сложные погодные условия, самолет благополучно приземлился в аэропорту, сделав несколько кругов вокруг взлетно-посадочной полосы.

– Все в порядке, настроение бодрое, прилетели. Но почувствовали все прелести маневрирования в сложных погодных условиях. Ощущения интересные, – приводит слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова "СЭ".

Завтра, 3 июня, "Спартак" завершит нынешний сезон выездным матчем с "Крыльями Советов". Ничейный исход гарантирует крсно-белым медали. Для того чтобы претендовать на серебряные награды, команде Гильермо Абаскаля требуется только победа. Отметим, что и "Крылья Советов" решают свои турнирные задачи. Подопечные Игоря Осинькина стремятся избежать стыковых игр.


Спартак Зеленов Крылья Советов
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