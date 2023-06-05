"От нового сезона жду такого же яркого футбола. Я надеюсь, что будет интрига за все места до последнего тура", - цитирует Алаева "ТАСС".
Напомним, в нынешнем сезоне "Зенит" досрочно оформил чемпионский титул по итогам 26-го тура, обыграв московский "Спартак" (3:2). Обладатели серебряных и бронзовых медалей РПЛ стали известны только в заключительном 30-м туре. Серебро завоевали футболисты ЦСКА, бронза досталась "Спартаку". Понижение в классе также досрочно заслужили подмосковные "Химки" и "Торпедо". Следующий сезон эти команды проведут в Первой лиге.
Президент РПЛ Алаев: надеюсь, в следующем сезоне интрига будет до последнего тура
Глава российской Премьер-лиги Александр Алаев поделился ожиданиями от следующего сезона.
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