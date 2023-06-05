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Бесчастных: "Спартак" провел неудачный сезон. Такая команда должна быть на первом месте

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Бывший футболист московского "Спартака" и тренер столичной "Родины" Владимир Бесчастных оценил выступление красно-белых в прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: Global Look Press
– "Спартак" должен быть на первом месте, а команда заняла третье место в чемпионате России. Значит, сезон для "Спартака" неудачный. Успех в том, что завоевали бронзовые медали. Как вам работа Абаскаля в "Спартаке"? Никак. Я думаю о своей команде, а не об Абаскале, – передает слова Бесчастных "РБ Спорт".

По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России по футболу московский "Спартак" набрал 54 балла. Благодаря данному показателю команда Гильермо Абаскаля заняла 3-е место в турнирной таблице. При этом красно-белые остались без трофеев.

В сезоне 2021-2022 столичный "Спартак" стал обладателем Кубка России. Что касается чемпионата, то здесь красно-белые провалились – в прошлом году они заняли 10-е место, записав в свой актив 38 очков.

Московский "Спартак" последний раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу в сезоне 2016-2017. Тогда красно-белыми руководил итальянец Массимо Каррера.


Бесчастных Спартак Абаскаль
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