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Семшов: Карпин сотворил чудо с молодыми футболистами "Ростова"

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Наставник футбольного клуба "Чайка" Песчанокопское Игорь Семшов выбрал лучших тренеров по итогам минувшего сезона чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
– У меня 3 кандидата на звание лучшего тренера сезона. Семак — лучший тренер команды чемпионов, Федотов проделал большую работу в ЦСКА и занял с командой 2-е место. Понятно, что конкурировать с "Зенитом" тяжело. Жалко, что "Ростов" Карпина не дотянул до 3-ки. Но Валерий Георгиевич сотворил с молодыми футболистами большое чудо. "Ростов" на протяжении сезона шел в лидерах. Может сыграла роль психология игроков. Эти специалисты заслуживают уважения в этом сезоне, — передает слова Семшова "РБ Спорт".

4 июня 2023 года в Москве состоялась церемония награждения Winline Герои РПЛ, на которой был объявлен лучший тренер сезона в Российской Премьер-Лиге. По итогам голосования в данной номинации победу одержал наставник московского ЦСКА Владимир Федотов. Отметим, что "армейцы" в минувшем розыгрыше чемпионата страны заняли 2-ю строчку.

В числе номинантов также находились Сергей Семак и Валерий Карпин, возглавляющие петербургский "Зенит" и "Ростов" соответственно. Оба отечественных специалиста остались без наград. При этом команда Семака по итогам сезона 2022-2023 завоевала золотые медали РПЛ, а подопечные Карпина заняли 4-ю строчку в турнирной таблице.


Семшов Карпин Федотов Семак Зенит Ростов ЦСКА
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