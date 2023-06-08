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Зарема Салихова – Радимову: предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова "Клоун"

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Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего капитана "Зенита" Владислава Радимова, который призвал ее "отставить слезы по судейству".
Фото: ФК "Спартак"
– Радимов получил 5 матчей дисквалификации за угрозу физической расправой. Предлагаю запоребриковому капитану ознакомиться с морфемным анализом слова "Клоун". Подробное объяснение значения слова имеется у КДК на примере кейса Виллиана Роши.

"Лестно", что такой великий игрок следит за хронологией моей жизни. Может, мемуары пишет? Но в 2004 году я уже училась на втором курсе университета, – приводит слова Салиховой Sport24.

Экс-капитан "Зенита" Владислав Радимов провел параллели между своей 5-матчевой дисквалификацией в 2004 году и дисквалификацией капитана "Спартака" Георгия Джикии на одну игру плюс один матч условно. 47-летний тренер призвал Зарему Салихову, которая, по его словам, в то время "заканчивала школу", отставить слезы по судейству.

Ранее Зарема Салихова раскритиковала решение КДК РФС о дисквалификации капитана красно-белых Георгия Джикии. Она заметила, что судьи допускали ошибки в пользу московской команды в матчах, судьба которых уже была решена.


Спартак Зенит Радимов Салихова
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