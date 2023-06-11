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ФИФА обязала "Вест Хэм" выплатить ЦСКА 17,43 млн евро за трансфер Влашича

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"Вест Хэм" должен будет погасить задолженность перед ЦСКА за трансфер Николы Влашича.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям источника, ФИФА решила обязать "Вест Хэм" погасить перед столичным ЦСКА задолженность в 17,43 млн евро за сделку по хорватскому атакующему хавбеку Николе Влашичу. Также англичане обязаны выплатить российскому клубу 427 тысяч евро за просрочку платежа. "Вест Хэм" не сумел доказать наличие форс-мажорных обстоятельств, которые не позволяют лондонцам совершать выплаты по трансферу.

Никола Влашич представлял ЦСКА с 2019 по 2021 годы. В красно-синей майке хорват сыграл 108 поединков. В них он сумел забить 33 гола. Также в активе атакующего хавбека 21 голевой пас. Летом 2021 года футболист был выкуплен Вест Хэмом. Игрок не смог закрепиться в английской команде, набрав 3+1 по системе гол плюс в 37 играх. Сейчас Влашич играет за "Торино". В активе Николы 7 голов в 48 играх за сборную Хорватии.

Источник: телеграм-канал журналиста Юрия Алеманова


Влашич ЦСКА Вест Хэм
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