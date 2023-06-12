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Карпин: пропускать три гола от Дзюбы не обидно. Но вы все равно мне не поверите, вы сами для себя все решили

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос, не обидно ли было пропускать три гола от нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Ростов"
– Обидно ли пропускать хет-трик от Дзюбы? Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили, – приводит слова Карпина Sport24.

По слухам, у Валерия Карпина и Артема Дзюбы давний конфликт. По этой причине 54-летний специалист не приглашал ранее 34-летнего форварда в национальную команду. После отстранения российского футбола от официальных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА тренерский штаб сборной России ввел внегласный возрастной лимит и вызывает в сборную полевых игроков не старше 30 лет.

Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба оформил хет-трик в выездном матче РПЛ с "Ростовом" Валерия Карпина (3:1). Всего на весеннем отрезке чемпионата бывший футболист сборной России забил 8 мячей в 11 встречах чемпионата России.


Ростов Локомотив Карпин Дзюба Сборная России
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