– Обидно ли пропускать хет-трик от Дзюбы? Вы мне не поверите, но нет. Обидно проигрывать, а не пропускать от кого-то три гола. Но вы все равно, естественно, мне не поверите. Вы сами для себя все решили, – приводит слова Карпина Sport24.
По слухам, у Валерия Карпина и Артема Дзюбы давний конфликт. По этой причине 54-летний специалист не приглашал ранее 34-летнего форварда в национальную команду. После отстранения российского футбола от официальных соревнований под эгидами ФИФА и УЕФА тренерский штаб сборной России ввел внегласный возрастной лимит и вызывает в сборную полевых игроков не старше 30 лет.
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба оформил хет-трик в выездном матче РПЛ с "Ростовом" Валерия Карпина (3:1). Всего на весеннем отрезке чемпионата бывший футболист сборной России забил 8 мячей в 11 встречах чемпионата России.
Карпин: пропускать три гола от Дзюбы не обидно. Но вы все равно мне не поверите, вы сами для себя все решили
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ответил на вопрос, не обидно ли было пропускать три гола от нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Ростов"