Спортивный директор "Ростова" - о новом контракте Полоза: пока переговоры остановлены. Может еще вернемся к диалогу

Спортдир "Ростова" Алексей Рыскин поделился информацией о том, как проходят переговоры о продлении соглашения с форвардом Дмитрием Полозом.

Фото: ФК "Ростов"





Дмитрий Полоз защищает цвета "Ростова" с августа 2020 года. Он перебрался в "С чем связано непродление контракта с Полозом? Ни с чем не связано. Мы пока не договорились. Может, еще вернемся к диалогу. Пока диалог остановлен. Клуб заинтересован в том, чтобы Полоз остался в команде? Если вели переговоры, значит заинтересованы", - цитирует Рыскина "РБ Спорт" Дмитрий Полоз защищает цвета "Ростова" с августа 2020 года. Он перебрался в Ростов -на-Дону из "Сочи" в качестве свободного агента. Действующее соглашение 31-летнего нападающего с клубом истекает 30 июня. В этом сезоне Полоз сыграл за ростовчан 30 матчей, в которых забил девять голов. Всего за "Ростов" футболист вышел на поле 242 раза, отличившись 58 забитыми мячами и 29 результативными передачами.