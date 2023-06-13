- Что я бы ответил Федуну на его слова про игроков "Ростова" в сборной России? Федуну по этому вопросу уже всё объяснили и показали без меня. Вступать с ним в полемику про футбол - смешно. Он обычный болельщик со своим мнением, не вижу смысла дискутировать с ним на футбольные темы, - передает слова Карпина Sport24.
67-летний Леонид Федун владел контрольным пакетом акций и занимал пост президента московского "Спартака" в период с 2004 года по август 2022 года. С августа 2008 года по март 2014 года на должностях генерального директора и главного тренера в клубе работал Валерий Карпин, который после увольнения неоднократно подвергался критике в СМИ со стороны своего бывшего руководителя. Так, весной 2023 года Федун раскритиковал Карпина за слишком большое, по его мнению, количество игроков "Ростова" в составе сборной России.
Карпин: смешно вступать с Федуном в полемику про футбол. Он обычный болельщик со своим мнением
Главный тренер сборной России и "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на вопрос о критике со стороны экс-владельца московского "Спартака" Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"