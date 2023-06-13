Как сообщает источник, московский "Локомотив" определился с альтернативой футболисту "Спартака" Антону Зиньковскому. "Железнодорожники" могут подписать полузащитника "Крыльев Советов" Романа Ежова, если им не удастся заполучить в игрока красно-белых.
Ранее стало известно о том, что "Локомотив" нацелился на подписание Антона Зиньковского из "Спартака". В СМИ сообщалось, что "железнодорожники" хотят приобрести 27-летнего атакующего хавбека красно-белых в летнее трансферное окно.
25-летний Роман Ежов выступает за самарские "Крылья Советов" с августа 2021 года. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги ему удалось принять участие в 22 матчах и оформить 6 результативных действий (3 гола и 3 ассиста). Текущее соглашение полузащитника с "волжанами" рассчитано до лета 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в 2 миллиона евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Локомотив" рассмотрит вариант с трансфером Ежова, если не получится подписать Зиньковского
Московский "Локомотив" готов рассмотреть вариант с подписанием полузащитника самарских "Крыльев Советов" Романа Ежова, если ему не удастся приобрести Антона Зиньковского из "Спартака".
Фото: "Чемпионат"