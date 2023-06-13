– Я не так давно давал интервью — с этого момента ничего не поменялось. Мы не рассматриваем продажу Глебова. Да и на клуб никто не выходил. Дальше это все вбросы инсайдеров. Мы никаких переговоров не ведем, хотим сохранить костяк команды. Данил — наш лидер. Нас все устраивает, — цитирует Рыскина "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Ростов" будет готов расстаться с Глебовым и продать его в московский "Спартак", если ему удастся найти замену своему полузащитнику. Что касается красно-белых, то для них Данил является трансферной целью на летнее межсезонье.
23-летний Данил Глебов выступает за "Ростов" с января 2019 года. Тогда южане выкупили российского опорника у махачкалинского "Анжи" за 50 тысяч евро. Действующее соглашение полузащитника с желто-синими истекает летом 2028 года. В прошедшем розыгрыше отечественного первенства Глебов принял участие в 28-ми играх. Ему удалось записать на свой счет 4 забитых мяча и 4 голевые передачи.
Спортдир "Ростова": мы не рассматриваем продажу Глебова. Это все вбросы инсайдеров
Спортивный директор "Ростова" Алексей Рыскин поделился информацией о будущем Данилы Глебова, который является опорным полузащитником его команды.
Фото: ФК "Ростов"