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Корнаухов – о Пиняеве: он правильно развивает свою карьеру, знает, как ее делать, умный мальчишка

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Экс-игрок ЦСКА Олег Корнаухов поделился своими соображениями по поводу полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: "Матч ТВ"
- Он правильно развивает свою карьеру, знает, как ее делать, умный мальчишка, правильные вещи говорит. Если его слова не будут расходиться с делом, вырастет в классного мастера, - приводит мнение Корнаухова "Матч ТВ".

Сергей Пиняев, который в ноябре 2022 года отпраздновал свое 18-летие, стал одним из открытий завершившегося сезона. Сергей представлял цвета двух коллективом - "Крылья Советов" и "Локомотив" из Москвы, куда он перебрался минувшей зимой. Сергею удалось забить 6 голов и оформить 3 голевых паса, сыграв 27 поединков во всех соревнованиях. Так же весной этого года Пиняев сумел забить свой первый гол за сборную России, поразив ворота Ирака. Игра юного таланта, по данным СМИ, уже вызвала интерес у чемпиона России "Зенита" из Санкт-Петербурга. Невский клуб готов активировать пункт контракта Пиняева с "Локомотивом", который позволяет купить игрока 600 млн рублей.


Пиняев Корнаухов Локомотив
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