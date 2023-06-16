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"РБ Спорт": с 1 июля Аршавин покинет "Зенит"

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Заместитель генерального директора "Зенита" Андрей Аршавин покинет свой пост.
Фото: "Чемпионат"
По сведениям СМИ, Андрей Аршавин, работающий в "Зените" заместителем генерального директора, покинет клуб 1 июля.

Андрей Аршавин – выпускник академии "Зенита". В майке команды с берегов Невы Аршавин сыграл 376 поединков. В них ему удалось отметиться 80 голами. Также Андрей записал в свой актив 108 результативных пасов. Своими голевыми действиями Аршавин помог "Зениту" 3 раза завоевать чемпионство, а также выиграть Кубок и Суперкубок УЕФА.

Андрей, повесивший бутсы на гвоздь в 2019 году, входил в структуру "Зенита" с 2020 года. Сначала он руководил молодежным футболом в клубе. А с 2022 года легенда "Зенита" занимает вышеуказанную должность. Петербуржский клуб в минувшем сезоне 5-й раз подряд завоевал золотые медали РПЛ. Недавно в клубе был создан новый орган - правление. В него вошли 9 человек. По данным СМИ, Аршавина в списке не оказалось. При этом число 9-ти вошел Сергей Семак.

Источник: "РБ Спорт"


Зенит Аршавин
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