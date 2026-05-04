Дасаев поддержал ужесточение лимита на легионеров

- Есть хорошие, но и посредственные присутствуют. "Спартак" и "Зенит" берут еще более-менее нормальных легионеров, - сказал Дасаев "Спорт-Экспрессу".
Экс-вратарь также привёл в пример "Оренбург", отметив, что часть иностранных игроков клуба не выглядит сильнее российских футболистов. Дасаев считает, что более жёсткий лимит заставит команды приглашать действительно качественных легионеров.
За два тура до конца сезона лидером чемпионата России остаётся "Краснодар" с 63 очками. На второй строчке располагается "Зенит", отстающий на один балл.