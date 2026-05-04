"Реал" заинтересовался лидером "Ювентуса" - источник

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Кенану Йылдызу.

Фото: Getty Images

Как сообщает Fichajes, за ситуацией вокруг турецкого футболиста внимательно следит руководство испанского клуба. По информации источника, особенно высоко оценивает форварда президент мадридцев Флорентино Перес. При этом в "Реале" понимают, что договориться о трансфере будет крайне сложно.



Футболист присоединился к "Ювентусу" в 2022 году после ухода из "Баварии". В нынешнем сезоне Йылдыз провёл 44 матча, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

