"Реал" заинтересовался лидером "Ювентуса" - источник

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нападающему "Ювентуса" Кенану Йылдызу.
Как сообщает Fichajes, за ситуацией вокруг турецкого футболиста внимательно следит руководство испанского клуба. По информации источника, особенно высоко оценивает форварда президент мадридцев Флорентино Перес. При этом в "Реале" понимают, что договориться о трансфере будет крайне сложно.

Футболист присоединился к "Ювентусу" в 2022 году после ухода из "Баварии". В нынешнем сезоне Йылдыз провёл 44 матча, забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач.

