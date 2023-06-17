Как сообщает источник, "Зенит" выиграл конкуренцию у московских "Локомотива" и "Динамо" за 19-летнего центрального хавбека "Сочи" Александр Коваленко. Игрок близок к переходу в клуб с берегов Невы.
Этот сезон полузащитник провел в аренде в "Крыльях Советов". В 30 матчах за самарскую команду он забил два гола и сделал три результативных ассиста партнерам.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Зенит" выиграл конкуренцию у "Локомотива" и "Динамо" за полузащитника "Сочи" Коваленко
Хавбек "Сочи" Александр Коваленко может перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Крылья Советов"