- В период отстранения нам было важно сохранить институт сборных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили сборы и товарищеские матчи. Одной из ключевых задач для РФС остается возвращение национальных команд на международный уровень, -приводит комментарий Дюкова "Чемпионат".
Представители УЕФА, принимающие участие в конференции РФС, заявили о том, что верят в возвращение российских команд и сборных на международную арену в ближайшее время. Все национальные команды пребывают в бессрочном бане из-за международных санкций с 2022 года. В минувшем сезоне клубы пропустили розыгрыши ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций. Отметим, что "Зенит" из Санкт-Петербурга, выигравший российское первенство, осенью должен был принимать участие в ЛЧ, но из-за отстранения пропустит еврокубковый сезон.
Также бан затронул сборную России. Дружина Валерия Карпина не участвует в официальных играх. Последний официальный матч российская дружина провела еще в 2021 году. Тогда наша команда проиграла Хорватии (0:1) в отборе к ЧМ-2022. После отстранения россиянине играли только товарищеские встречи с азиатскими командами. Так, в этом году Россия сыграла вничью с Ираном (1:1) и обыграла Ирак (2:0) на своей домашней арене. Также РФС ведет переговоры об игре с Катаром.
Дюков: одной из ключевых задач для РФС остается возвращение национальных команд на международный уровень
Президент РФС Александр Дюков поделился главной задачей, стоящей перед чиновниками в период отстранения.
Фото: "Чемпионат"