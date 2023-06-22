Как сообщает источник, в услугах 20-летнего форварда заинтересованы португальские "Боавишта", "Визела", "Арока" и "Фамаликан". Отмечается, что каждая из перечисленных команд готова рассмотреть вариант с годичной арендой талантливого россиянина.
В минувшем сезоне Ушаков дебютировал в основной команде ЦСКА. Он появился на поле в 4 матчах чемпионата России и в одной кубковой игре, но пока не отметился результативными действиями.
ЦСКА занял второе место в РПЛ-2022/23, а также завоевал Кубок страны. Это первый трофей красно-синих за последние 10 лет.
"Чемпионат": нападающий ЦСКА Ушаков интересен четырем португальским клубам
Нападающий московского ЦСКА Егор Ушаков попал в сферу интересов сразу четырех клубов чемпионата Португалии.
Фото: ПФК ЦСКА