"Чемпионат": нападающий ЦСКА Ушаков интересен четырем португальским клубам

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Нападающий московского ЦСКА Егор Ушаков попал в сферу интересов сразу четырех клубов чемпионата Португалии.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, в услугах 20-летнего форварда заинтересованы португальские "Боавишта", "Визела", "Арока" и "Фамаликан". Отмечается, что каждая из перечисленных команд готова рассмотреть вариант с годичной арендой талантливого россиянина.

В минувшем сезоне Ушаков дебютировал в основной команде ЦСКА. Он появился на поле в 4 матчах чемпионата России и в одной кубковой игре, но пока не отметился результативными действиями.

ЦСКА занял второе место в РПЛ-2022/23, а также завоевал Кубок страны. Это первый трофей красно-синих за последние 10 лет.


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