– "Крылья" тоже играют в основном на контратаках, но в "Оренбурге" мы чаще атаковали через фланги, по краям доставляли мяч. В "Крыльях" — по-другому. В "Оренбурге" у меня было момента три за матч, а в Самаре бывало, что один момент за три игры. Понятно, что так ты меньше забиваешь, – передает слова Писарского "Матч ТВ".
27-летний Владимир Писарский начал прошлый сезон в составе "Оренбурга". Он сыграл за уральский клуб в 15-ти матчах в прошедшем розыгрыше чемпионата России по футболу. Форвард записал на свой счет 14 забитых мячей и 2 результативные передачи. В зимнее трансферное окно Писарский перебрался в "Крылья Советов". За самарский коллектив Владимир сыграл 11 матчей в рамках РПЛ. При этом он отметился лишь 2-мя ассистами.
Действующее соглашение Владимира Писарского с "Крыльями Советов" рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость российского нападающего в 2 миллиона евро.
Писарский – о спаде результативности: в "Оренбурге" у меня было три момента за матч, а в Самаре – один за три игры
Форвард самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский объяснил, почему после перехода из "Оренбурга" в стан "волжан" его результативность заметно снизилась.
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