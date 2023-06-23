- Я даже не знаю... Не знаю, есть ли что-то.... Есть, конечно, истории, но я не могу их рассказывать. Вот в чем проблема. Не могу рассказывать такое. Нет-нет. Не могу. Это смешно, очень смешно. Но не для всех. Потому что Артем иногда реально сумасшедший, - приводит слова Ловрена ютуб-канал Kolos.
Хорват Деян Ловрен, играющий на позиции центрального защитника, и форвард Артем Дзюба вместе защищали цвета "Зенита" из Санкт-Петербурга с 2020 по 2022 годы. Вместе они выиграли 2 Суперкубка и 2 чемпионства. Артем оставил весомый след в истории невского клуба. Он сумел стать вторым бомбардиром и третьим ассистентом в истории петербуржской командой. Всего в сине-бело-голубой майке Дзюба смог наколотить 108 голов, поучаствовав в 249 играх. Также к своим забитым мячам Артем приплюсовал еще 70 результативных пасов. В активе Артема 4 чемпионства в составе петербуржцев. В данный момент россиянин представляет цвета столичного "Локомотива". Ловрен же играет во Франции за местный "Лион".
Ловрен - о Дзюбе: есть истории, которые я не могу рассказывать. Он иногда реально сумасшедший
Экс-защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался по поводу своего бывшего одноклубника Артема Дзюбы.
скриншот: ютуб-канал Welcome2020 Санкт-Петербург