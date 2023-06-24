– "Зенит" – это семья, и никто оттуда не уйдет и не уедет, – приводит слова агента "СЭ".
По итогам завершившегося сезона питерский "Зенит" в пятый раз подряд завоевал чемпионский титул в России. Команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе золотые медали, обыграв за 4 тура до конца турнира московский "Спартак" на своем поле со счетом 3:2 и став недосягаемой для конкурентов. В оставшихся турах сине-бело-голубые одержали только одну победу. Однако этого оказалось достаточно, чтобы завершить сезон с двузначным отрывом очков от соперников.
Агент Малкома и Клаудиньо: "Зенит" – это семья, и никто оттуда не уйдет и не уедет
Гильерме Миранда, агент полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем бразильцев в России на фоне нестабильной политической обстановки.
Фото: ФК "Зенит"