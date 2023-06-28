- В "Зените" считают, что Коваленко подходит по стилю. Это выбор тренерского штаба и руководства. Понятно, что при нынешней ситуации ему будет трудно конкурировать. Но играя с футболистами нынешней основы "Зенита", он точно будет расти. Семак вряд ли берет его на скамейку. Александр точно будет получать игровую практику — будет учиться и становится сильнее. Перспективы у парня очень хорошие. Он вполне может стать сильнее Кузяева, - приводит мнение Балахнина "РБ Спорт".
Недавно в СМИ появились сведения о том, что 19-летний хавбек Александр Коваленко продолжит карьеру в Санкт-Петербурге. Он подпишет с "Зенитом" трудовой договор на 5 лет. На россиянина также претендовал "Локомотив" из Москвы, но чемпион России сумел выиграть борьбу у железнодорожников за игрока. Коваленко носит цвета "Крыльев Советов" с 2022 года. В майке волжан Александр сыграл 42 поединка. В них он сумел забить 2 гола и оформить 3 ассиста.
В завершившемся сезоне футболист записал в свой актив 2 гола и 3 голевых паса в 30 играх. Отметим, что права на игрока принадлежат "Сочи". В сентябре прошлого года Коваленко провел свою первую игру за сборную России, выйдя на 45 мину с Кыргызстаном (2:1). Отметим, что основным игроками "Зенита" в центре поля являются бразилец Вендел, колумбиец Вильмар Барриос и россиянин Далер Кузяев, который пока не продлевает новое соглашение и ведет поиски команды в Европе.
Балахнин: Коваленко вполне может стать сильнее Кузяева. Перспективы у Александра очень хорошие
Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин поделился своими соображениями по поводу перспектив Александра Коваленко в "Зените".
Фото: ПФК "Крылья Советов"