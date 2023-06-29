По сведениям СМИ, сделка будет оформлена в кратчайшие сроки. Отметчается, что 27-летний хавбек поспособствует улучшению качества атакующей игры. По слухам, сумма трансфера составит 7 млн евро без учета бонусов. В прошлом сезоне Богонда вышел на поле в 31 матче чемпионата Испании. На его счету 4 гола и 3 результативные передачи. Его рыночная стоимость оценивается в 4 млн евро.
"Спартак" занял 3-е место в чемпионате России и вылетел в плей-офф Кубка страны от "Акрона".
Исчочник: Metaratings
Metaratings: главный тренер "Спартака" Абаскаль одобрил кандидатуру Бонгонды, трансфер близок к завершению
Главный тренер московского "Спартака" Гильермо Абаскаль одобрил кандидатуру полузащитника "Кадиса" Тео Богонды.
ФК "Спартак"