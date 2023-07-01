– Будет ли "Зенит" еще усиливаться в летнее ТО? Поживем — посмотрим, — передает слова Медведева "СЭ".
Ранее петербургский "Зенит" объявил о трансфере полузащитника Александра Коваленко. Сине-бело-голубые приобрели футболиста сборной России у "Сочи", заплатив за его переход 2 миллиона евро. Клуб с берегов Невы заключил контракт с 19-летним хавбеком до лета 2028 года.
Этим летом петербургский "Зенит" объявил о подписаниях двух бразильцев. 23-летний Ду Кейрос уже присоединился к команде, а 17-летний Педро будет выступать за сине-бело-голубых после достижения 18 лет. Кроме того, российский коллектив выкупил 22-летнего Мантуана у "Коринтианса", который прошлый сезона выступал в команде Сергея Семка на правах аренды.
Александр Медведев – на вопрос об усилении "Зенита" после трансфера Коваленко: поживем — посмотрим
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев ответил на вопрос о том, стоит ли ожидать от сине-бело-голубых дополнительного усиления после трансфера Александра Коваленко.
Фото: ФК "Зенит"