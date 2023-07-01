— Хочу попробовать себя в роли тренера. Все говорят, что это совсем другой мир. Мне это интересно, потому что игроки, когда становятся специалистами — меняются. Я хочу оставаться самим собой, – передает слова Дзюбы "СЭ".
34-летний Артем Дзюба в настоящее время является футболистом московского "Локомотива". Он перешел в стан "железнодорожников" в феврале 2023 года. Действующий контракт нападающего с красно-зелеными рассчитан до июня 2024 года (стороны могут продлить договор еще на год по обоюдному согласию). В прошлом сезоне в составе столичных российский футболист принял участие в 13 встречах (включая все турниры). Он отметился 8 голами и 5 результативными передачами.
Дзюба: хочу попробовать себя в роли тренера. Все говорят, что это совсем другой мир
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба рассказал о том, что после завершения игровой карьеры он хотел бы попробовать себя в качестве футбольного тренера.
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