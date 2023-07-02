- На сегодняшний день Конате пока в "Ахмате", вчера он забил два гола. Работает, тренируется, все хорошо в этом плане. Может ли он сменить команду? Не знаю, сложно сказать. Интерес к нему был и есть. РПЛ? В том числе, - приводит комментарий Селюка "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появились сведения о том, что "Локомотив" из Москвы заинтересован в кандидатуре 26-летнего центрфорварда из Буркина-Фасо Мохамеда Конате, представляющего цвета "Ахмата". Отметим, что в майке грозненского коллектива футболист выступает с 2021 года. Всего за клуб африканец провел 55 встреч, в которых сумел наколотить 21 гол. Также форвард записал в свой актив 2 голевых паса. Завершившийся сезон стал для Конате лучшим в России. Он смог отметиться 13 голами, поучаствовав в 28 поединках во всех соревнованиях. Отметим, что на счету Мохамеда 2 мяча в 16 играх за сборную Буркина-Фасо.
Агент: Конате интересуются клубы РПЛ, но пока Мохамед в "Ахмате"
Агент африканского футболиста Ахмата Мохамеда Конате Дмитрий Селюк поделился информацией по поводу будущего игрока.
Фото: "Чемпионат"