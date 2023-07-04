- Эмоции положительные, рад был дебютировать в такой команде. Жалко, конечно, что проиграли, но от дебюта эмоции положительные. Я пока не до конца набрал кондиции, очень много пропустил, провел всего 3–4 тренировки. Думаю, с каждым днем будем наращивать и прибавлять. Как только появился вариант с "Зенитом", мы сразу решили, что лучше переходить в «Зенит, - приводит комментарий Коваленко "Матч ТВ".
Российский хавбек Александр Коваленко пополнил состав "Зенита" совсем недавно. Он перебрался в петербуржский клуб из "Сочи". Примечательно, что за сочинцев россиянин не сыграл ни одного матча. В минувшем сезоне Александр представлял цвета "Крыльев Советов" из Самары. В сегодняшнем поединке против сербского гранда "Црвены Звезды" Коваленко впервые сыграл в сине-бело-голубой майке. Он вышел на футбольное поле на 76-й минуте. Футболисту не удалось отметиться какими-либо голевыми действиями. А дружина Сергея Семака потерпела поражение, пропустив на 88-й минуте (1:2). Дебютировать в основе Коваленко может уже в следующем поединке. "Зениту" предстоит сыграть еще один матч в предсезонном турнире. Соперником невского коллектива станет "Фенербахче".
Коваленко: жалко, конечно, что проиграли, но от дебюта эмоции положительные
Новичок "Зенита" Александр Коваленко поделился своими мыслями по поводу дебюта за петербуржский коллектив.
Фото: ФК "Зенит"