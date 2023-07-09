"Сколько мне лет? 35. Говорят, что мне сейчас 55 лет? 100 процентов, можете не сомневаться в этом — мне 35 лет. Пока себя не чувствую дедушкой", — сказал Думбия.
Думбия в составе ЦСКА принял участие в товарищеском матче с "Динамо", проведя на поле около 10 минут. Ивуариец завершил карьеру летом 2022 года, за ЦСКА нападающий играл с 2010 по 2015 год (с перерывом).
ЦСКА начнёт новый сезон матчем с "Зенитом" за Суперкубок России, который состоится 15 июля в Казани.
Источник: "РБ Спорт".
Думбия: мне 55 лет? У каждого своя информация, мне 35, не чувствую себя дедушкой
Нападающий ЦСКА Сейду Думбия опроверг слухи о своём переписанном возрасте.
Фото: РИА Новости / Александр Вильф