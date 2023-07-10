26-летний Медина играет за ЦСКА с января 2022 года, он перешёл в команду на правах свободного агента. Вместе с ЦСКА парагваец выиграл Кубок России в прошлом сезоне. Переход Медины обойдётся "Спартаку" в сумму около 7 миллионов евро.
Бонгонда является уроженцем Бельгии, но играет за ДР Конго. В прошлом сезоне он помог "Кадису" сохранить прописку в высшем дивизионе Испании. За его переход заплатят около 10 миллионов евро с учётом бонусов.
Источник фото: телеграм-канал "Дай ударитЬ".
В сети появилась фотография Хесуса Медины и Тео Бонгонда в форме "Спартака"
Московский "Спартак" завершил покупку полузащитника ЦСКА Хесуса Медины и нападающего "Кадиса" Тео Бонгонда. Футболисты находятся на "Открытие Банк Арене", где готовятся к фотосессии.
Фото: телеграм-канал Дай ударитЬ